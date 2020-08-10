Аитов о подключении Узнацбанка к аналогу SWIFT: это новая веха на пути развития

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов рассказал, что ждет Узнацбанк после подключения к российскому аналогу SWIFT.

Радио Аитов о подключении Узнацбанка к аналогу SWIFT: это новая веха на пути развития

Один из крупнейших банков Узбекистана — Узнацбанк — в скором времени подключится к российскому аналогу SWIFT.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски возможного отключения банков РФ от международной системы SWIFT. Ее востребованность постоянно растет.

Решение Центробанка России создать собственную систему СПФС было правильным, считает зампредседателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, директор по международному развитию ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов.

По его словам, доля СПФС на российском рынке сегодня составляет 15% всего трафика сервисов SWIFT в РФ.

Эксперт добавил, что слабым местом любой национальной, тем более новой системы всегда становится привлечение международных клиентов.

Работая в этом направлении, ЦБ России делал ставку в том числе на Узбекистан и его вступление СПФС. По словам специалиста, это важная веха на пути развития системы.

"Помимо инфраструктурного проекта СПФС от ЦБ, в России существует несколько других, менее крупных систем, аналогичных по функциям. Упомяну проект компании CyberPlat, Национального расчетного депозитария и систему ДБО "Сбербанка", имеющую похожие опции. Все они имеют свои ниши, весьма эффективные для клиентов из числа крупных компаний и корпораций", — заключил Аитов.

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