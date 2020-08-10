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Дмитрий Журавлев

"Северный поток–2": почему американцы давят на европейцев – эксперт

© Sputnik / Владимир Трефилов
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200810/14743908/Severnyy-potoka2-pochemu-amerikantsy-davyat-na-evropeytsev--ekspert.html

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, в чем главный интерес США прекратить строительство российского газопровода.

Радио
"Северный поток–2": почему американцы давят на европейцев – эксперт

По словам эксперта, США делают попытку повторить послевоенную ситуацию. Он заявляет, что в то время это был результат огромных богатств, а сегодня их действия привели к огромным проблемам.

"Один из главных интересов Америки, чтобы Европа покупала американский сжиженный газ, хотя он значительно дороже, чем трубопроводный газ из России, поэтому американцы откровенно давят на европейцев", - утверждает Журавлев.
Станислав Митраханович
Фото из личного архива С. Митрахановича
Эксперт рассказал, что может помешать строительству "Северного потока-2"

Далее спикер говорит о том, что американские сенаторы пишут письма парламенту Федеративной Республики с требованием о прекращении строительства газопровода "Северный поток–2". Парламент в свою очередь потребовал от канцлера дать адекватный ответ Америке. Однако американцы не прислушиваются к заявлениям немецкой стороны, они ведут себя в Европе как хозяева и считают ее своей колонией, объясняет эксперт.

"Главное, чтобы Россия исходя из этой позиции смогла выстроить эффективное противодействие американской гегемонистской политике", - подчеркнул Журавлев.

Развернутый комментарий можно прослушать в радиоподкасте.  

Теги:
газ, газопровод, Европа, США, Россия, Северный поток - 2



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