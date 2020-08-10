Радио "Северный поток–2": почему американцы давят на европейцев – эксперт

По словам эксперта, США делают попытку повторить послевоенную ситуацию. Он заявляет, что в то время это был результат огромных богатств, а сегодня их действия привели к огромным проблемам.

"Один из главных интересов Америки, чтобы Европа покупала американский сжиженный газ, хотя он значительно дороже, чем трубопроводный газ из России, поэтому американцы откровенно давят на европейцев", - утверждает Журавлев.

Далее спикер говорит о том, что американские сенаторы пишут письма парламенту Федеративной Республики с требованием о прекращении строительства газопровода "Северный поток–2". Парламент в свою очередь потребовал от канцлера дать адекватный ответ Америке. Однако американцы не прислушиваются к заявлениям немецкой стороны, они ведут себя в Европе как хозяева и считают ее своей колонией, объясняет эксперт.

"Главное, чтобы Россия исходя из этой позиции смогла выстроить эффективное противодействие американской гегемонистской политике", - подчеркнул Журавлев.

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