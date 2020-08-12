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Врач-вирусолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов
© Foto : Институт превентивной и социальной медицины

Викулов: российская вакцина от COVID-19 может формировать иммунитет до двух лет

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Вакцины, созданные по так называемой векторной технологии, могут сохранять эффект до двух лет, но в каждом конкретном случае этот срок может быть разным, считает врач-инфекционист Георгий Викулов.

Радио
Викулов: российская вакцина от COVID-19 может формировать иммунитет до двух лет

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал первую в стране и мире вакцину от коронавируса.

Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
© Sputnik .
Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19

Векторный двухкомпонентный препарат был российскими учеными НИЦ имени Гамалеи на основе аденовируса человека. Вакцина прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных (грызуны и приматы), после — на 76 добровольцах. 

Лекарство показало свою безопасность и эффективность — у всех испытуемых выработался иммунитет к COVID-19.

Между тем клинические испытания вакцины продолжатся даже после ее регистрации, заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

"Речь идет о вакцинации не через несколько дней, а через несколько месяцев. Предрегистрационные требования, которые есть, как были, так и сохраняются, предрегистрационные исследования проводятся. Но на определенной выборке людей. После этого проводятся более масштабные исследования, в том числе по оценке коллективного популяционного иммунитета. Для нас важна не только эффективность, но и безопасность. Причем не только в раннем, но и в отдаленном периоде", — отметил инфекционист в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас в России находятся в разработке 17 препаратов, в "финал" вышли два из них. Причем созданные вакцины могут сформировать иммунитет на несколько лет.

© Sputnik / Владимир Песня
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"Вакцины, созданные по так называемой векторной технологии, могут сохранять поствакцинальный иммунитет до двух лет. Но это в теории. Как будет конкретно с COVID-19, покажет жизнь. Потому что период наблюдения за этим заболеванием не превышает восьми месяцев. Более того, один процент людей не ответят на вакцину, такова биология человека", — заявил Викулов. 

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, иммунитет, коронавирус, Россия, Вакцина



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