Эксперт о повышении лимита на вывоз валюты из Узбекистана: это верный шаг

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев рассказал, почему следует поприветствовать решение об увеличении лимита вывоза валюты из Узбекистана.

Радио Эксперт о повышении лимита на вывоз валюты из Узбекистана: это верный шаг

В Узбекистане изменился порядок вывоза за границу наличных денежных средств.

Теперь физические лица могут вывезти за пределы страны без специального разрешения до 70 миллионов сумов (около 6,8 тысячи долларов).

Обязательной декларации подлежит сумма, объем которой не превышает эквивалент в 100 миллионов сумов (примерно 9,7 тысячи долларов).

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ кандидат экономических наук Олег Буклемишев назвал новую разрешенную сумма довольно безрядной в соотношении с доходами населения.

"Она покрывает нужды большей части людей, которые либо ведут бизнес, либо стремятся осуществлять в бытовых целях какие-то операции. Это та сумма, которой вполне достаточно. Это даже больше, чем в относительном выражении российские 10 тысяч. <...> Вывоз наличной валюты мне представляется одним из самых логичных способов для людей, которые не имеют доступа к современным банковским услугам, перевозить деньги через границу", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, в этом ничего странного нет.

Буклемишев также добавил, что трансграничная торговля и другие операции начнут более активно развиваться, поэтому решение об увеличении лимита вывозы валюты из Узбекистана нужно только поприветствовать.

"Не думаю, что вывоз обычными людьми мелких сумм обеспечит условия для создания кризисной обстановки. Это все складывается не на розничном, а на оптовом рынке — там, где оперируют большие агенты, то есть экспортеры и финансовые организации, которые оперирует значительно большими объемами валюты, нежели население", — подчеркнул экономист.

По его мнению, смотреть надо скорее за ними, а не за рядовыми гражданами.

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