17:07 13 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Валерий Газзаев. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Перенос отборочных матчей не повлияет на подготовку команд — Валерий Газзаев

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200813/14765233/Perenos-otborochnykh-matchey-ne-povliyaet-na-podgotovku-komand---Valeriy-Gazzaev.html

Футбольный тренер Валерий Газзаев о том, что "все будут в одинаковых условиях" при переносе матчей отбора чемпионата мира и Кубка Азии на следующий год.

Радио
Перенос отборочных матчей не повлияет на подготовку команд - Валерий Газзаев

Накануне стало известно, что ФИФА и АФК приняли решение перенести отборочные матчи Кубка мира-2022/Кубка Азии-2023, назначенные на октябрь-ноябрь этого года. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все матчи перенесены на 2021 год.

Валерий Газзаев считает, что перенос отборочных противостояний в рамках ЧМ и ЧА по футболу не повлияет на подготовку игроков какой-то отдельной команды, так как все сборные будут в одинаковых условиях.

"И ФИФА, и УЕФА, и Азиатский чемпионат, и не только футбол, но и все остальные виды спорта пытаются составить календарь для того, чтобы проводить эти турниры. Поэтому сейчас говорить о каких-то других вопросах нет никакой надобности", - отметил Газзаев.

По словам тренера, на изучение тактики игры соперников этот факт вряд ли повлияет, потому что современный футбольный мир настолько открыт, что достаточно "заглянуть" в Интернет и можно получить любую информацию.

Теги:
коронавирус, чемпионат мира по футболу, Чемпионат Азии, Чемпионат мира 2022, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
"Хватит убивать и калечить": четвертый день протестов в Беларуси — видео
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться