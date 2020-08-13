Перенос отборочных матчей не повлияет на подготовку команд — Валерий Газзаев

Футбольный тренер Валерий Газзаев о том, что "все будут в одинаковых условиях" при переносе матчей отбора чемпионата мира и Кубка Азии на следующий год.

Радио Перенос отборочных матчей не повлияет на подготовку команд - Валерий Газзаев

Накануне стало известно, что ФИФА и АФК приняли решение перенести отборочные матчи Кубка мира-2022/Кубка Азии-2023, назначенные на октябрь-ноябрь этого года. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все матчи перенесены на 2021 год.

Валерий Газзаев считает, что перенос отборочных противостояний в рамках ЧМ и ЧА по футболу не повлияет на подготовку игроков какой-то отдельной команды, так как все сборные будут в одинаковых условиях.

"И ФИФА, и УЕФА, и Азиатский чемпионат, и не только футбол, но и все остальные виды спорта пытаются составить календарь для того, чтобы проводить эти турниры. Поэтому сейчас говорить о каких-то других вопросах нет никакой надобности", - отметил Газзаев.

По словам тренера, на изучение тактики игры соперников этот факт вряд ли повлияет, потому что современный футбольный мир настолько открыт, что достаточно "заглянуть" в Интернет и можно получить любую информацию.