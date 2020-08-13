Ведруссов об институте парламентского расследования в РУз: важно не перегнуть палку

Российский политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов прокомментировал новость о том, что Олий Мажлис получил право проводить расследования.

Радио Ведруссов об институте парламентского расследования в РУз: важно не перегнуть палку

Появление на постсоветском пространстве таких институтов можно только приветствовать, заявил политолог Александр Ведруссов. По его словам, это шаг вперед — к тому, чтобы парламент приобретал более независимую роль в контроле над расходованием бюджетов разных уровней и мог содействовать правоохранительным органам, направляя туда информацию о выявленных нарушениях.

Однако чтобы этот институт начал действовать самостоятельно и эффективно, понадобится время, отметил Ведруссов. Россия, например, только в начале пути.

"Какие-то углы можно будет срезать, учитывая передовой международный опыт, но резких движений делать не стоит. Нужно всегда учитывать местную специфику, традиции, соотношение политических сил, полномочий трех ветвей власти. Очень много нюансов нужно принять во внимание, чтобы не перегнуть палку. Например, ситуация с коронавирусом в Италии — парламентской республике — показала, что излишний перекос в сторону законодательной ветви — это не самый лучший вариант в наше время", — сказал Ведруссов.

При этом он отметил, что в Узбекистане наблюдается движение к сбалансированной структуре власти, что вызывает оптимизм.

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