Политолог объяснил, почему США задумались о санкциях против Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео, считающий, что выборы в Беларуси не были свободными, не исключил введения санкций против этой страны, в том числе приостановку поставок нефти. При этом он отметил, что цель возможных ограничительных мер — "хороший результат для белорусского народа".
Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что эти слова Помпео — четкий сигнал из-за океана, пишет Sputnik Беларусь.
Напомним, президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. Победу, по данным Центризбиркома, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Уже вечером в воскресенье в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За четыре дня в стране были задержаны около семи тысяч человек.