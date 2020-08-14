Политолог объяснил, почему США задумались о санкциях против Беларуси

Несмотря на то что окончательное решение о реакции властей США на ситуацию вокруг выборов президента Беларуси еще не принято, это четкий сигнал из-за океана, считает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Радио "Начинается жесткая игра": политолог о возможных санкциях США для Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео, считающий, что выборы в Беларуси не были свободными, не исключил введения санкций против этой страны, в том числе приостановку поставок нефти. При этом он отметил, что цель возможных ограничительных мер — "хороший результат для белорусского народа".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что эти слова Помпео — четкий сигнал из-за океана, пишет Sputnik Беларусь.

"Привлечено внимание мировой общественности. И поэтому пошли отклики Помпео, Европейского союза, появился план соседних стран в поисках выхода, идут призывы со стороны лауреатов Нобелевской премии… И это уже большое достижение тех, кто находится в оппозиции к Лукашенко. И, собственно, сейчас начнется рассмотрение этой ситуации на международных площадках", — сказал Почта.

Напомним, президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. Победу, по данным Центризбиркома, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Уже вечером в воскресенье в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За четыре дня в стране были задержаны около семи тысяч человек.