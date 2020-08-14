Мировую экономику ожидает крах фондового пузыря - эксперт

Радио Мировую экономику ожидает крах фондового пузыря - эксперт

Мир вступает в период очень долгого падения доллара очень похожий на тот, который произошел после краха пузыря Доткомов в начале нулевых, считает аналитик.

"Тогда был надутый пузырь на фондовом рынке, который длился где-то семь лет. Начался период когда одновременно и доллар падал и американский фондовый рынок падал. Он снизился до очень больших минимумов, которые мы видели в конце 2008 года," - вспоминает Голубовский.

Тот обвал рынка, который был в марте - это репетиция, предупреждает аналитик, благодаря тем экстраординарным мерам, которые предприняли центральные банки, удалось поднять рынки со дна. А индекс технологичных компаний установил новый исторический максимум. Это абсолютно не соответствует состоянию экономики ни Америки, ни Европы.

Поэтому крах фондового пузыря скорее всего еще будет, считает спикер, потому что никогда еще фондовые рынки не были так высоко оценены к ВВП.

"И от этого краха будут лечиться все новым и новым печатанием денег, по другому не имеют. Поэтому объем денежной эмиссии в мире будет только расти: по прогнозам, уже к концу следующего года баланс федерального резерва может дойти до 10 трлн долларов.

Золото будет расти очень сильно в ближайшие годы за счет того, что альтернатив инвестиций просто не будет.