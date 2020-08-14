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Елена Кузьмина
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Кузьмина: Узбекистан еще не использовал все возможности для развития торговли

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200814/14777129/Kuzmina-Uzbekistan-esche-ne-ispolzoval-vse-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-torgovli.html

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина прокомментировала планы Казахстана по созданию аналога "Хоргоса" на границе с Узбекистаном и рассказала о торговом потенциале РУз.

Радио
Кузьмина: Узбекистан еще не использовал все возможности для развития торговли

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили о намерении приступить к строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) на границе с Узбекистаном. Он будет расположен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".

Работа строительной техники
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Казахстане построят аналог Хоргоса на границе с Узбекистаном — подробности
Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина считает, что данный МЦТЭС если не увеличит торговлю, то облегчит.

"В принципе, конечно, это выгодно. Будет развиваться транзитный потенциал, а также торговля с Афганистаном. Китай точно заинтересован в появлении такого объекта. Россия, возможно, в меньшей степени, но тоже", — сказала Кузьмина.

При этом эксперт обратила внимание на несколько "но". В частности, по ее словам, важно, кто будет инвестором и на чьи товарные потоки будет рассчитан МЦТЭС. 

Кузьмина также заявила, что Узбекистан еще не использовал все возможности, которые дает ему новая экономическая политика, и имеет достаточный потенциал для наращивания торговли.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, Экономика, Узбекистан, Казахстан



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