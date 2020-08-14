Кузьмина: Узбекистан еще не использовал все возможности для развития торговли

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили о намерении приступить к строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) на границе с Узбекистаном. Он будет расположен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".
"В принципе, конечно, это выгодно. Будет развиваться транзитный потенциал, а также торговля с Афганистаном. Китай точно заинтересован в появлении такого объекта. Россия, возможно, в меньшей степени, но тоже", — сказала Кузьмина.
При этом эксперт обратила внимание на несколько "но". В частности, по ее словам, важно, кто будет инвестором и на чьи товарные потоки будет рассчитан МЦТЭС.
Кузьмина также заявила, что Узбекистан еще не использовал все возможности, которые дает ему новая экономическая политика, и имеет достаточный потенциал для наращивания торговли.
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