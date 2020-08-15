Не верю! "Российский спецназ" в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы

Силовики с "российскими опознавательными знаками" и DDOS-атаки из-за рубежа: разбираем фейки об иностранном вмешательстве в протесты в Минске

Радио Не верю! "Российский спецназ" в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы

Правда ли, что Mail.ru ведет переговоры с Павлом Дуровым о покупке Telegram? Говорит ли пробка на Крымском мосту о том, что курорты на полуострове больше не популярны? Инсульт Ефремова - актерская игра?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

02:27 Силовики с "российскими опознавательными знаками" в Белоруссии: фейк ли это и как могли появиться такие сообщения (мнение telegram-канала "Катарсис")

05:07 Проблемы со связью в Минске - вмешательство из-за рубежа, как сказал Лукашенко, или решение белорусских властей? Обсуждаем с Андреем Ставицким (канал "Палач Говорит") и Антоном Меркуровым

08:57 Откуда пошли слухи о том, что Павел Дуров хочет продать Telegram, а Mail.ru Group намерена его купить? (комментирует шеф-редактор канала "Код Дурова" Кирилл Сергеев)

11:39 Соцсети продолжают бояться удаленки для школьников. Выясняем, почему так живуч миф о новом карантине с 20-го сентября

17:06 Огромная пробка на выезде из Крыма: домыслы или признак проблем внутреннего туризма?

19:30 Правда ли, что в России нашествие тропических постельных клопов?

22:16 "Хитрый адвокатский план": был ли на самом деле инсульт у Михаила Ефремова?

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