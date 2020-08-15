Черный или зеленый: задаем эксперту глупые вопросы про чай

Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?

Радио Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

"Файф-о-клок" в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония?

Почему чай гораздо ближе к вину, чем к кофе? Как на вкус отличить индийский от китайского, и какой не уважают знатоки индустрии? Пакетированный делают из отходов производства? Что не так с русской чайной культурой?

Сколько стоит действительно хороший чай, и ниже какой цены его лучше вообще не покупать, Ваня и Ксюша спрашивают у судьи чайных чемпионатов Дениса Шумакова.

А если вам все-таки больше по душе кофе, о нем в другом эпизоде рассказывал бариста Сергей Митрофанов.

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