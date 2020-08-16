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"Это надолго": как отучить ребенка материться?

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Sputnik Узбекистан
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Почему детям интересна обсценная лексика? Всегда ли мат — это провокация? Как на него реагировать и нужно ли бороться с матом в речи ребенка?

Радио
Подкаст "Это надолго": как отучить ребенка материться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, стоит ли воспринимать бранные слова из уст ребенка как катастрофу, и существуют ли действенные способы отучить его больше не использовать мат.

Когда дети впервые встречаются с матом? Как в зависимости от возрастного периода меняется отношение к употреблению табуированных слов? Как правильно реагировать: просить "вымыть рот с мылом", поговорить или, может, вообще игнорировать произошедшее? В чем ошибаются взрослые, пытаясь отучить детей от плохих слов? Стоит ли делать замечания чужим детям, которые кроют друг друга отборным трехэтажным матом?

Об этом Настя и Лина спрашивают подросткового психолога, индивидуального и группового терапевта центра "Точка" и проекта "Перекресток" Софью Калякину.

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