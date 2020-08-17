18:04 17 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Политолог Павел Фельдман
ИСИП РУДН

"Играет привычную партию": политолог об отношении Запада к событиям в Беларуси

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (27)
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200817/14789025/Igraet-privychnuyu-partiyu-politolog-ob-otnoshenii-Zapada-k-sobytiyam-v-Belarusi.html

Политический эксперт Павел Фельдман рассуждает о дальнейших шагах стран Евросоюза и США в отношении действующих властей Беларуси на фоне протестов после президентских выборов.

Радио
"Играет привычную партию": политолог об отношении Запада к событиям в Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддержать протестующих в Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД РФ
Захарова ответила на призыв Макрона поддержать протестующих в Беларуси

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета", – написал он на своей странице в Twitter.

Замдиректора Института стратегических исследования и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что, несмотря на первоначальные колебания, страны Европы готовы выступить против властей Беларуси.

"Потихоньку Польша, Франция собирают единый антилукашенковский фронт. И теперь вопрос заключается только в том, с помощью каких инструментов они будут оказывать давление на официальный Минск", – заявил он.

Фельдман полагает, что страны Запада могут ввести против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения персональные санкции. Это может сыграть решающую роль в развитии событий в стране.

Между тем по различным причинам США, в отличие от государств Евросоюза, меньше вовлечены в решение этого вопроса.

"У них не то чтобы нет своей позиции – Америка естественно на стороне протестующих. Но в то же время она неплохо делала бизнес с Александром Григорьевичем. Так что Америка будет держать нейтралитет", – отметил Фельдман.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (27)
Теги:
Митинг, протесты, Эммануэль Макрон, Франция, США, ЕС, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото
Шахрам Гиясов нокаутировал Кампоса и одержал победу в поединке — видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться