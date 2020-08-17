"Играет привычную партию": политолог об отношении Запада к событиям в Беларуси

Политический эксперт Павел Фельдман рассуждает о дальнейших шагах стран Евросоюза и США в отношении действующих властей Беларуси на фоне протестов после президентских выборов.

Радио "Играет привычную партию": политолог об отношении Запада к событиям в Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддержать протестующих в Беларуси.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета", – написал он на своей странице в Twitter.

Замдиректора Института стратегических исследования и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что, несмотря на первоначальные колебания, страны Европы готовы выступить против властей Беларуси.

"Потихоньку Польша, Франция собирают единый антилукашенковский фронт. И теперь вопрос заключается только в том, с помощью каких инструментов они будут оказывать давление на официальный Минск", – заявил он.

Фельдман полагает, что страны Запада могут ввести против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения персональные санкции. Это может сыграть решающую роль в развитии событий в стране.

Между тем по различным причинам США, в отличие от государств Евросоюза, меньше вовлечены в решение этого вопроса.

"У них не то чтобы нет своей позиции – Америка естественно на стороне протестующих. Но в то же время она неплохо делала бизнес с Александром Григорьевичем. Так что Америка будет держать нейтралитет", – отметил Фельдман.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.