Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов поделился мнением касательно проблем и перспектив в окончании строительства "Северного потока-2".

Радио Эксперт высказался о необходимости изменения линии защиты "Северного потока-2"

На переговорах со странами ЕС России стоит сделать упор на доставке по этому трубопроводу не только газа, считает Алексей Громов.

Большинство стран Евросоюза выступили против американских санкций на прокладку "Северного потока-2", но тем не менее риск не завершить этот проект существует. США могут расширить масштаб санкций, чтобы помешать строительству.

"Понятно, что будет большая задержка в его ("Северного потока-2" – Прим. ред.) реализации. Его не смогут построить до конца этого года с учетом происходящих обстоятельств и "черных лебедей" американских санкций," – говорит эксперт.

В то же время Громов полагает, что России следует несколько изменить линию защиты "Северного потока-2" перед регуляторами Евросоюза. Это связано с развитием "зеленой" энергетики в европейских государствах.

В настоящее время европейцы делают ставку на использование "зеленого" водорода, получаемого на основе электроэнергии от возобновляемых источников. Но в ближайшей перспективе собственного производства в Европе будет недостаточно. И тут своими поставками может помочь Россия.

"Мы можем предложить Европе фактически использовать инфраструктуру "Северного потока-2" для транспортировки таких (метан-водородных – Прим. ред.) смесей. Он будет отвечать задачам декарбонизации Европы, а это уже совсем другой разговор," – размышляет эксперт.

Акцент на это обстоятельство поможет заполучить большую поддержку этого проекта не только в отдельных европейских странах, но и в Еврокомиссии.

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