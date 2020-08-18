Вячеслав Кулагин рассказал о развитии ситуации на нефтяном рынке

Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отмечает, что спрос на черное золото в мире постепенно восстанавливается.

Радио Вячеслав Кулагин рассказал о развитии ситуации на нефтяном рынке

Недавно ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные обзоры нефтяного рынка. В начале августа стоимость нефти марки Brent превысила 46 долларов за баррель и отыграла падение цен в марте, однако затем снова пошла вниз из-за опасений, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ может изменить баланс на рынке.

Кулагин подчеркивает, что сложившаяся сейчас ситуация в сравнении с началом 2020-го более стабильна – это было вполне прогнозируемо, так как к лету в большинстве стран ограничения, наложенные на экономическую активность из-за эпидемии коронавируса, начали отменять.

"Ожидается, что спрос в этом году будет немногим более 90 млн барр. в сутки в среднем. Это заметное снижение от предыдущего года – порядка 8-9%", – приводит прогнозы эксперт.

Тревогу на рынке вызывают и цифры от ОПЕК+: не все страны полностью выполняли свои обязательства по снижению добычи нефти.

Но в то же время есть и позитивный момент – впервые с начала пандемии можно говорить, что глобальный спрос на черное золото превысил предложение. Это подтверждает первичная статистика по коммерческим запасам.

"Если они в первой половине (года. – Прим. ред.) росли на 1,5-2 млн барр. в сутки в среднем, то сейчас мы видим, что в США, в частности, снижение, а где-то рост, но в целом динамика, похоже, идет на снижение. И вот это говорит о том, что действительно спрос превышает предложение", – говорит Кулагин.

Он также считает, что не следует иметь завышенных ожиданий от заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе: "Скорее всего, будет фиксация текущей картины без каких-либо новых ограничений и обязательств".

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