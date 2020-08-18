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Алексей Безбородов
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Нет вариантов для выбора: эксперт о приватизации ж/д перевозок в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
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Управляющий партнер проектной компании ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов отмечает, что власти Узбекистана активно обсуждают вопросы демонополизации перевозок по железным дорогам, но пока мало что сделали в этом направлении.

Радио
Нет вариантов для выбора: эксперт о приватизации ж/д перевозок в Узбекистане

Несколько дней назад вице-премьер Сардор Умурзаков поручил ответственным ведомствам разработать меры по привлечению частных компаний в сферу железнодорожных перевозок. Этот шаг, по его мнению, поможет создать здоровую конкуренцию и повысить прозрачность тарифной политики.

Несмотря на то что разговоры об этом ведутся уже довольно давно – с начала президентства Шавката Мирзиёева, - власти страны почти не продвинулись в данном вопросе. Как считает эксперт, свою роль играют опасения чрезмерного усиления зарубежных конкурентов – прежде всего из России и Казахстана.

"Они понимают, что без них (российских и казахстанских операторов. – Прим. ред.) никуда не деться, но при этом они боятся их", – подчеркивает Безбородов.

В настоящее время Узбекистану нужно освоить современные виды контейнерных перевозок – уровень их развития в стране пока на начальном этапе. Такие технологии можно перенять только у ограниченного круга государств.

"В мире передовых стран в железнодорожных перевозках - раз, два и обчелся: Россия, Германия, США и Китай, больше по сути и нет. Так что у узбеков нет особых вариантов для выбора", – говорит эксперт.

Пока же, отмечает Безбородов, о том, какие государственные активы перейдут в руки частников, почти ничего не известно – обсуждаются разные варианты.

Развернутый комментарий слушайте в нашем подкасте.




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