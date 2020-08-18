Автоэксперт предложил узбекистанцам персонифицировать полис ОСГО

Независимый автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов рассказал, почему необходимо привязывать полис к конкретному водителю, а не к автомобилю.

Радио Автоэксперт предложил узбекистанцам персонифицировать полис ОСГО

По словам эксперта, персонификация полиса позволяет четко отслеживать аварийные ситуации, которые возникают с водителем, и в соответствии с этим менять стоимость страховки. Он говорит, что в России в ближайшее время будет введена такая практика.

"Страховые компании получат доступ к базам МВД и смогут оценивать то, как человек ездит. Если у него есть серьезные штрафы или нарушения правил дорожного движения, то в таком случае стоимость полиса ОСАГО дня него вырастет", - пояснят Осипов.

Однако изменение цены происходит в рамках базового коридора, она может меняться в пределах 20-25% в зависимости от того, как человек себя ведет за рулем, заявляет специалист.

Далее автоэксперт говорит, что практика отстранения от управления автомобилем из-за отсутствия страхового полиса до сих пор существует в некоторых странах.

Осипов считает, что отмена задержания автомобиля за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства сейчас предполагается вполне логичной.

"Эвакуировать машину на штрафстоянку, потому что человек забыл полис или не успел его продлить, – это неправильно. Единственный выход, чтобы все люди покупали полис, заключается как раз-таки в его персонификации", - говорит эксперт.

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