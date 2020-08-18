Лукашенко будет действовать жестко, чтобы удержать власть — политолог

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин дал оценку нынешней ситуации в Беларуси.

Радио Лукашенко будет действовать жестко, чтобы удержать власть — политолог

Власти стран Прибалтики и Украины придерживаются общей, западной траектории внешнеполитического поведения по отношению к Беларуси, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Видно, что эти страны объединились против, как они говорят, "режима Лукашенко", поддерживая оппозицию. Если говорить объективно, то сегодня ситуация довольно сложная, но эксперты констатируют, что управляют, дают сигналы, способствуют, защищают оппозиционные элементы в Белоруссии именно соответствующие политические силы из Чехии, Украины, Литвы, Польши, и они как раз и способствуют осложнению ситуации", – заявил эксперт в беседе со Sputnik Литва.

По его словам, в таком противостоянии вполне логично, что Лукашенко "будет довольно жестко давать оценки и предпринимать действия, чтобы сохранить власть за собой".

Между тем власти РФ "надеются, что все останется на уровне риторики", добавил Кошкин.

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