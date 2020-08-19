"Все будет зависеть от фармацевта" - эксперт о классификации лекарств

Исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина рассказала о том, как в РФ классифицируют лекарственные препараты, об удобствах и неудобствах для врачей и пациентов.

Радио "Все будет зависеть от фармацевта" - эксперт о классификации лекарств

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все медицинские учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выписывать рецепт пациенту под международным непатентованным названием.

В России уже не первый год выписываются лекарства по международному непатентованному наименованию, прокомментировала нововведение в Узбекистане Елена Неволина. По ее словам, инициатором этого решения была Федеральная антимонопольная служба - таким образом врач не подвержен влиянию фирмы при выписке конкретного торгового наименования.

Право выписывать лекарства по торговому наименованию остается, но только по решению врачебной комиссии.

Для врача выписывать лекарства по непатентованному наименованию не удобно, считает Неволина, потому что обязательно необходимо консультироваться по справочникам о действии препарата, особенно если речь идет о комбинированных препаратах. Конечно, это лишняя нагрузка.

"Для пациента теперь главным становится фармацевтический работник, и все будет зависеть от того, какую консультацию он получит", - отмечает спикер.

Но для потребителя, для которого основным критерием выбора лекарства является цена, это удобно, потому что он получает информацию и выбирает наиболее дешевый препарат.