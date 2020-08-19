Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин считает, что учебные военные действия активизируются лишь ради формирования зон напряженности по периметру границ РФ.

Радио Политолог об украино-британских учениях в Черном море: это фактор раздражения

Королевский военно-морской флот Великобритании проведет совместные морские учения с ВМС Украины в Черном море, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, передает РИА Новости.

Что касается инициатив англосаксов по активизации учебных военных действий в акватории Черного моря, считает военный обозреватель, то они укладываются в один общий сценарий - это формирование зон напряженности по периметру границ РФ. Не более.

Представьте ситуацию: так называемый украинский военный флот, который представляет из себя металлолом, вдруг проводит совместные военные учения с Великобританией. Это значит, что украинский флот используется как фактор прикрытия, потому что с украинским флотом невозможно отрабатывать сколь-нибудь эффективные боевые действия за отсутствием там эффективных кораблей.

Британцы, прикрываясь Украиной, будут присутствовать в Черном море. С одной стороны, чтобы устраивать нам зону напряженности, а с другой - решать задачи в разведке тех целей, которые никогда не будут оглашены реально.

"Все будет происходить так, чтобы как можно больше вызвать у РФ не только раздражения, но и отвлечения сил и средств - мы же не можем спокойно наблюдать за тем, как корабли Великобритании штурмуют Черное море. Мы вынуждены будем определять, зачем они там, что они делают и т. д.," - считает спикер.

Украину для того и сделали антироссией, чтобы использовать ее в подобных случаях, заключил Александр Жилин.