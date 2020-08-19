Эксперт рассказал, почему страны ЕС заинтересованы в белорусском кризисе

Радио Политолог рассказал, почему страны ЕС заинтересованы в белорусском кризисе

Накануне Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину из-за ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. В разговоре с президентом России она отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

"Западные страны пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны – провести свою линию, с другой стороны – не рассориться с Россией. Потому что рассориться с Россией по поводу Белоруссии точно будет себе дороже, и сейчас это все прекрасно понимают", – отметил Коньков.

По словам эксперта, европейским странам очень хочется "участвовать в белорусском кризисе", однако они пытаются себя обезопасить.

"Им очень важно поучаствовать в белорусском кризисе, но сделать это с минимальными издержками. Они пытаются себя обезопасить через разговор с Россией. А неумение слышать аргументы России в 2014 году привело к ситуации, которая разрослась вокруг Украины. Белоруссия – более самостоятельное государство, чем те, с которыми западная демократия привыкла иметь дело. Там ключевые сектора экономики не подчиняются глобальному капиталу. Там нет политических сил, которые были бы зависимы от европейских структур. Поэтому в этом отношении действовать строго по методичке не получится ", – сказал политолог.

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в аудиофайле.