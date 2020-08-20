Называйте хоть второй волной, хоть пиком, но COVID-19 до нуля не спадет — ученый

Вирусолог, академик Анатолий Альштейн объяснил, что такое "вторая волна коронавируса", чего от нее следует ожидать и поможет ли вакцина.

Радио Называйте хоть второй волной, хоть пиком, но COVID-19 до нуля не спадет — ученый

Эпидемиологическая ситуация в мире остается нестабильной, а это значит, что в разных странах будут продолжать возникать новые вспышки COVID-19, борьба с ними может растянуться надолго, считает вирусолог, доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

По его словам, вторую волну заболеваемости следует ожидать в осенне-зимний период. Однако, по мнению эксперта, понятие "второй волны" очень условное.

"Хотите, называйте это второй волной, хотите, называйте это пиком, потому что до нуля не спадает и не спадет. С борьбой здесь довольно сложная вещь. Конечно, вакцина придет уже в следующем году. Она будет помогать. Самое главное, как идет развитие иммунитета у людей и изменчивость вируса. И то, и другое, скорее всего, пойдет в сторону ослабления", – заявил Альштейн в беседе со Sputnik Латвия.

Между тем COVID-19 не будет статичен, считает вирусолог.

"Я не исключаю, что со временем вирус будет меняться, адаптироваться к человеческому обществу в том плане, что будет уменьшаться летальность", – отметил Альштейн.

Однако это не означает, что снизится заразность и уровень заболеваемости инфекцией, добавил эксперт.

"Люди смогут на это эффективно воздействовать только с помощью вакцинации, если будут хорошие и эффективные вакцины, то мы сможем повлиять на процесс развития этих эпидемий в дальнейшем", – сказал вирусолог.

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