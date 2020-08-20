Аналитик рассказал, как протесты могут отразиться на экономике Беларуси

Радио Аналитик рассказал, как протесты могут отразиться на экономике Беларуси

По словам аналитика, забастовки негативно отражаются на финансово-экономических показателях предприятий. Это может привести к тому, что темпы экономического роста страны не будут полностью реализованы, так как промедление или задержка производства приведет к значительным убыткам, поясняет спикер.

Эксперт считает, что производственная составляющая тесно связана с финансовыми инструментами. И в первую очередь, с облигациями на внешних рынках. Нестабильность ситуации Беларуси привела к тому, что держатели белорусских облигаций стали их "скидывать" из-за ненадежности. Такое обстоятельство может создать дополнительную нагрузку на обслуживание внешнего государственного долга, однако стабилизация внутри страны уже поспособствовала улучшению положения на рынке ценных бумаг, отметил Авдонин.

"Что касается внутренней экономической ситуации, то следует помнить: остановка любого производства, даже на несколько часов, приводит к значительным убыткам этих предприятий. Стачки и протесты подрывают экономический базис государства, а это значит, что социально-экономические гарантии в виде выплаты зарплат и пенсий не могут быть выполнены в полном объеме", — сообщил эксперт в интервью Sputnik Беларусь.

Далее спикер говорит, что увеличение денежной массы за счет начала запуска печатного станка может привести к гиперинфляции и к резкому ухудшению позиции белорусского рубля по отношению к другим валютам. Однако на текущий момент таких предпосылки не наблюдаются, так как забастовки не приобрели массовый характер, уточняет аналитик.

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в аудиозаписи.