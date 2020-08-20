Колесников рассказал, как мигрантам получать достойную зарплату в РФ

Руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников объяснил, как университет помогает в подготовке к трудоустройству в РФ выходцам из республики и как это влияет на их зарплаты.

Радио Колесников рассказал, как мигрантам получать достойную зарплату в РФ

Власти Узбекистана намерены привлечь образовательные учреждения в РФ для обучения соотечественников, работающих в стране, русскому языку и профессиональным навыкам.

Речь идет о мигрантах, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам привлечь к сотрудничеству в данной сфере в том числе Российский университет дружбы народов (РУДН) и союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Глава представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников отметил, что университет начал сотрудничать с Министерством занятости и трудовых отношений по вопросам предвыездной подготовки граждан республики, отправляющихся на работу в РФ, еще в 2019 году.

Благодаря поддержке министерства, РУДН установил плодотворные отношения также с Агентством по внешней трудовой миграции и моноцентром "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу").

"С Агентством по внешней трудовой миграции на базе их филиалов в областных центрах Узбекистана совместно созданы учебные классы для бесплатной подготовки к экзаменам по русскому языку, истории РФ, которые являются обязательными для оформления патента на трудовую деятельность в России. При этом подготовку к сдаче экзамена осуществляет преподаватель из Узбекистана, что позволяет объяснять материал на русском и родном для учащегося узбекском языке", — заявил Колесников.

После завершения обучения учащему дается возможность сдать экзамен у себя на родине. Это позволяет экономить время при оформлении патента и, соответственно, раньше приступить к работе.

Колесников добавил, что преподаватели учебных центром прошли курсы повышения квалификации на семинаре, организованном преподавателями РУДН в Ташкенте на базе моноцентра "Ишга мархамат".

С данным центром университет сотрудничает с самого дня его создания, подчеркнул глава представительства.

"Возмещение расходов за обучению русскому языку осуществляется за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Многие граждане Узбекистана, работая в России, сталкиваются с тем, что при хорошей профессиональной квалификации из-за слабого знания русского языка они не могут претендовать на достойные зарплаты и вынуждены работать на низкооплачиваемых местах", — рассказал Колесников.

По его словам, в моноцентре это учитывают и обучают одновременно и рабочим специальностям, и русскому языку по этой специальности.

В результате человек, прошедший обучение, может рассчитывать на достойную зарплату в России.

Колесников отметил, что сейчас РУДН обладает всеми возможностями, чтобы в ближайшее время организовать обучение в пяти городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

В дальнейшем — в большинстве областных центров России, подчеркнул Колесников.

Он добавил, что РУДН также готов разработать подобные программы обучения и для граждан из других стран СНГ.

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