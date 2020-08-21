Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал ситуацию, связанную с вознаграждением лиц, сообщивших о коррупционных действиях.
Эксперт рассказал, в каких случаях донос о коррупции может быть эффективным
По словам эксперта, механизм антикоррупционного доносительства рекомендован везде. Он также отмечает, что данную модель начали активно практиковать в США.
"Эта история началась с американцев. Но у них есть уголовная ответственность юридических лиц. Они наказываются финансово. После этого начисляется 10% от суммы", - объясняет Кабанов.
Далее спикер говорит, что эта модель не сработает в случаях, когда суммы будут маленькими, а риски относительно большими.
"Пока доносительство о коррупции добровольное. Когда людей что-то достало, тогда они сообщают, либо если правоохранительные органы их взяли плотно в разработку, и у них уже идет сделка с правосудием", - поясняет эксперт.
В заключение Кирилл Кабанов отмечает, что в Узбекистане история доносительства за деньги не принята по традиционным укладам.
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