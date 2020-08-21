21:05 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Кирилл Кабанов
Facebook / Кирилл Кабанов

Эксперт рассказал, в каких случаях донос о коррупции может быть эффективным

Радио
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200821/14817781/Ekspert-rasskazal-v-kakikh-sluchayakh-donos-o-korruptsii-mozhet-byt-effektivnym.html

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал ситуацию, связанную с вознаграждением лиц, сообщивших о коррупционных действиях.

Радио
Эксперт рассказал, в каких случаях донос о коррупции может быть эффективным
По словам эксперта, механизм антикоррупционного доносительства рекомендован везде. Он также отмечает, что данную модель начали активно практиковать в США.

"Эта история началась с американцев. Но у них есть уголовная ответственность юридических лиц. Они наказываются финансово. После этого начисляется 10% от суммы", - объясняет Кабанов.

Далее спикер говорит, что эта модель не сработает в случаях, когда суммы будут маленькими, а риски относительно большими.

"Пока доносительство о коррупции добровольное. Когда людей что-то достало, тогда они сообщают, либо если правоохранительные органы их взяли плотно в разработку, и у них уже идет сделка с правосудием", - поясняет эксперт.

В заключение Кирилл Кабанов отмечает, что в Узбекистане история доносительства за деньги не принята по традиционным укладам.

Развернутый комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
эксперт, взятка, Узбекистан, Коррупция



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кувшины и лаганы
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Подготовка к военному форуму "Армия-2020" почти завершена — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться