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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

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Тема:
Подкасты РИА (338)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200822/14820481/YasnoPonyatno-Vse-besit-kak-spravlyatsya-s-gnevom.html

Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой.

Радио
"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?

Постараться глубоко дышать, представить собеседника в нелепом костюме или избить боксерскую грушу после рабочего дня. Как научиться контролировать гнев и использовать его в своих целях? Люди с какими качествами злятся чаще других? И почему в этом состоянии мы уверены в своей правоте как никогда?

Как выпустить пар и не заработать ещё больше проблем, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Нейропсихолог Марина Захарова объясняет, зачем нужен гнев и что делать, если бесит кто-то на работе.

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Тема:
Подкасты РИА (338)
Теги:
Аудио, радио



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