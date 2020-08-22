18:54 22 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Срочно:

Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (339)
44 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200822/14821779/My-vse-umrem-Idiokratiya-postepennoe-otupenie-naseleniya-Zemli-Chast-2.html

Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчеты без калькулятора, а растениеводство, шитье и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания.

Радио
Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых все делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого.

Так ли это?

Разобраться в этой теме помогал Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.

Слушайте подкасты РИА Новости >>

Тема:
Подкасты РИА (339)
Теги:
радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кувшины и лаганы
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Аттракционы в парке Долина легенд в Намангане
Головокружительный отдых: каков он, наманганский "Диснейленд" — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться