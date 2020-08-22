Мы все умрем. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

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Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчеты без калькулятора, а растениеводство, шитье и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания.
Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых все делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого.
Так ли это?
Разобраться в этой теме помогал Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
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