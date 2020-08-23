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Мы все умрем. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

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Нейросети, распознающие лица. Что собой представляет эта система, рассказал доцент Сколтеха.

Радио
Мы все умрем. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надёжный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей... Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать.

А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.

Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.

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