13:31 23 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
ЯсноПонятно

"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200823/14824273.html

Почему в магазин лучше ходить с многоразовой сумкой, а в кофейню — со своей кружкой? Сколько нужно воды, чтобы сделать пару джинсов? Куда деть старую мебель и стройматериалы после ремонта? И как со всем этим связан раздельный сбор мусора?

Радио
"ЯсноПонятно". С чего начать сортировать мусор и зачем это делать

Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, экологичность одноразовых бумажных стаканчиков и биоразлагаемых пакетов — это миф, а от сока в коробках лучше вовсе отказаться.

Руководитель движения "РазДельный Сбор" в Московском регионе, эковолонтер Валерия Коростелева рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
От огурца до клизмы — 15 самых необычных памятников России
Отдыхающие на Чарвакском водохранилище
Невиданный Чарвак: как оживает после запрета главный курорт страны — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться