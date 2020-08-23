Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник

"Десятки погибших в Минске": как псевдо-медику удалось обмануть журналистов "Дождя"?
Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?
02:30 Как белорусский фальшивый "медик" запустил фейк о десятках погибших в Минске
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