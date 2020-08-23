Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Радио Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник

"Десятки погибших в Минске": как псевдо-медику удалось обмануть журналистов "Дождя"?

Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?

02:30 Как белорусский фальшивый "медик" запустил фейк о десятках погибших в Минске

12:54 "Тихановская не может быть президентом, в администрации нет туалетов для женщин". Шутка, которую кто-то воспринял всерьез

15:17 "Начали штрафовать за багажник на крыше": правда ли, что появились новые штрафы для автовладельцев

18:15 Школы после 20-сентября: московский Департамент образования и науки прокомментировал слухи о новой дистанционке

19:37 В чатах появились призывы к родителям скидываться на термометры и дезинфекцию для школ. Почему власти призывают не верить.

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