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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina

В каких случаях нельзя делать вакцинацию — Жемчугов

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, какие правила необходимо соблюдать при вакцинации.

Радио
В каких случаях нельзя делать вакцинацию — Жемчугов

Как сообщает эксперт, есть определенные состояния, при которых необходимо воздержаться от вакцинации. 

"Чего можно, чего нельзя? Сразу могу сказать: нельзя крепкий алкоголь (и некрепкий тоже). Организм может среагировать так, что не будет хорошо, смотря, как печень работает. Думаю, часов за 10-12, а то и за сутки не стоит ничего пить. Дальше никаких особых требований нет, потому что вакцина не что-то такое страшное", - объяснил Жемчугов.
© Sputnik / AFK Sistema
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Также доктор рекомендует предварительно обратиться за консультацией к лечащему врачу, так как у некоторых людей может наблюдаться индивидуальная чувствительность или аллергия к компонентам препарата.

"Вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна", - утверждает эксперт. Далее врач-иммунолог отмечает, что после вакцинации нельзя тереть или мочить место инъекции, а также следует воздержаться от водных процедур в течение суток. 

Подробный комментарий можно прослушать в радиоподкасте. 

 

Теги:
Вакцина, вакцинация, коронавирус



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