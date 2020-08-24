Эксперт: диалог Ташкента и Душанбе хорошо скажется на экономике Таджикистана

О перспективах Таджикистана в сфере железнодорожных перевозках ввиду нынешних партнерских отношений между Ташкентом и Душанбе рассказал политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.

Радио Верхотуров: развитие грузовых ж/д перевозок в Таджикистане поднимет экономику

Состояние вагонов локомотивного парка сдержит возможности Таджикистана, отметил в интервью со Sputnik Таджикистан политолог.

Этот момент можно легко решить закупками, и на эту тему как раз ведутся активные переговоры, добавил эксперт.

У Таджикистана были серьезные транзитные проблемы с Узбекистаном, потому что все ж/д линии из России в Таджикистан ведут через узбекскую территорию - объясняет эксперт.

Раньше была транзитная линия на юг Таджикистана, но в начале 90-х годов эту линию разобрали и юг Таджикистана оказался отрезанным от ж/д системы всей республики. Политолог рассказал, что у этой республики долгое время была проблема с соединением юга страны с сетью железных дорог, но в последнее время вопрос был решен.

"Разрешение всех тех проблем, которые были связаны с Узбекистаном, позволяет Таджикистану проводить крупную промышленную политику, т. е. развивать отрасли, дающие хорошую экспортную прибыль и, соответственно, таким образом существенно поднять экономический уровень Таджикистана", - отметил Верхотуров.

Политолог подытожил, что решение внутренних и внешних транспортных вопросов поможет таджикскому рынку выйти на новые экспортные направления и расширить возможности экономического развития.