Пикин: самый эффективный способ борьбы с неплательщиками — рубильник

Радио Пикин: самый эффективный способ борьбы с неплательщиками — рубильник

По словам эксперта, чтобы минимизировать просроченную задолженность, в мировой практике существуют две системы учета электроэнергии.

"Система автоматизации - когда на верхнем уровне данные собираются снизу, и в зависимости от того, заплатил потребитель или нет, он остается подключенным или его отключают, либо у него меняется тарифная составляющая. Также есть система предоплаты. Закончилась оплата - счетчик сам тебя выключил. То есть эта система, которая связана с умными счетчиками, она отрубает на местах, если, конечно, изначально счетчик не настроен на то, чтобы передавать информацию в автоматическом режиме компаниям, которые ее собирают", - поясняет спикер.

Кроме того эксперт отмечает, что установку приборов учета, как правило, реализуют за счет сетевой компании, так как она делает это централизовано.

"Самый лучший способ борьбы с неплательщиками - это рубильник. Не заплатил - вырубили электроэнергию, заплатил - снова включили. Ничего более эффективного нет", - сказал Пикин.

Развернутый комментарий слушайте в радиоподкасте.