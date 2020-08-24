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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Пикин: самый эффективный способ борьбы с неплательщиками — рубильник

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200824/14831134/Pikin-samyy-effektivnyy-sposob-borby-s-neplatelschikami--rubilnik.html

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал о двух основных системах учета электроэнергии, которые позволят урегулировать ситуацию с должниками.

Радио
Пикин: самый эффективный способ борьбы с неплательщиками — рубильник

По словам эксперта, чтобы минимизировать просроченную задолженность, в мировой практике существуют две системы учета электроэнергии.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Система автоматизации - когда на верхнем уровне данные собираются снизу, и в зависимости от того, заплатил потребитель или нет, он остается подключенным или его отключают, либо у него меняется тарифная составляющая. Также есть система предоплаты. Закончилась оплата - счетчик сам тебя выключил. То есть эта система, которая связана с умными счетчиками, она отрубает на местах, если, конечно, изначально счетчик не настроен на то, чтобы передавать информацию в автоматическом режиме компаниям, которые ее собирают", - поясняет спикер. 

Кроме того эксперт отмечает, что установку приборов учета, как правило, реализуют за счет сетевой компании, так как она делает это централизовано. 

"Самый лучший способ борьбы с неплательщиками - это рубильник. Не заплатил - вырубили электроэнергию, заплатил - снова включили. Ничего более эффективного нет", - сказал Пикин. 

Развернутый комментарий слушайте в радиоподкасте.




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