Руководитель российской делегации на АрМИ поблагодарил Узбекистан за память

На полигоне "Фориш" состоялась церемония открытия военно-медицинской эстафеты в рамках АрМИ. Руководитель российской делегации, полковник медицинской службы Владимир Лютов поблагодарил коллег за теплый прием, а также за память к прошлому военно-медицинской академии.

Военные медики по достоинству оценили условия размещения и подготовки к соревнованиям, которые уже во второй раз примет полигон "Фориш".

"От Российской Федерации никаких замечаний или вопросов по организационной части нет - только слова благодарности. Все подготовлено на высшем уровне", — отметил Владимир Лютов.

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"Мы посетили святое для нас место - здание где в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год из блокадного Ленинграда была передислоцирована наша Военно-медицинская академия. Местные жители делились последним куском хлеба, одеждой и всем необходимым с эвакуированными. Также сотрудники Самаркандского военного госпиталя бережно сохранили всю историю об этих трудных годах эвакуации академии. На здании до сих пор висит мемориальная доска. Надеюсь, подобные визиты станут регулярными, ведь это часть нашей общей истории", — добавил глава российской делегации.

Отдельную благодарность заслужили жители Самарканда и сотрудники медицинского института. Экскурсию в древний город для участников АрМИ организовала узбекская сторона перед началом состязаний.

Прогнозы на предстоящий турнир Лютов делать не стал. заметив. что все соперники хорошо подготовлены, а значит победить может каждая из команд.

"Но мы тоже надеемся на призовые места", — заключил он.

Подробный комментарий в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.