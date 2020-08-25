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Военного университета Минобороны России, полковник в отставке Владимир Карякин
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Политолог о взрыве на газопроводе: война в Сирии перешла в режим терактов

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Война в Сирии переходит в режим партизанских действий, терактов, которые будут продолжаться до тех пор, пока в стране существует подпольная оппозиция, считает военный политолог, преподаватель Военного университета МО России полковник в отставке Владимир Карякин.

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Политолог о взрыве на газопроводе: война в Сирии перешла в режим терактов

На газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск произошел взрыв, который привел к отключению электричества по всей Сирии. Министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем заявил, что инцидент на газопроводе "мог быть террористическим актом".

"Любая из оппозиционных Асаду (президент Сирии Башар Асад. - Прим. ред.) сил могла совершить этот теракт, который рассчитан на широкую огласку в СМИ и на демонстрацию того, что оппозиция действует", - отметил Карякин в эфире радио Sputnik

По его словам, организаторы и исполнители теракта хотели вызвать мировой кризис, дестабилизацию социальной обстановки в стране. Однако, по данным сирийских властей, ситуация нормализуется.

"Протяженность газопровода - 1 200 километров. Сложно контролировать безопасность и сохранность газопроводов. Здесь требуются специальные мобильные силы с тем, чтобы отслеживать нахождение неопознанных групп, которые могут представлять угрозу для таких объектов", - считает эксперт.

Теракты в Сирии будут продолжаться до тех пор, пока там будет действовать подпольная оппозиция, считает эксперт. А ликвидировать ее можно только при поддержке населения страны.

Отметим, что электроснабжение в центре Дамаска уже восстановлено. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщил, что в остальных районах снабжение будет постепенно возобновлено.




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