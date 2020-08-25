Колташев: большинство кибератак организованы со стороны США

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал об угрозах кибербезопасности в мире и высказал свое мнение касательно того, кто за ними стоит.

Радио Колташев: большинство кибератак организованы на Западе

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что сами США - основной пользователь механизма кибератак и идеологического воздействия в Интернете, считает эксперт. По его словам, единственное, что раздражает американцев - то, что кто-то в принципе, например, Россия, Китай или Индия, могут на этом поле хоть какую-то конкуренцию им составлять.

"То, что они (США. - Прим. ред.) на этом поле если не монополисты, то, по крайней мере, абсолютные лидеры - эти данные нам сообщают", - заявил Колташев.

Это говорит о том, что США - американская администрация, американская элита - прекрасно понимают, что данный механизм для них полезен.

Эксперт считает, что и дальше во всех "интересных точках" для США они будут действовать, не ограничивая себя ни в чем, в том числе и в кибератаках, которые можно будет списать на кого угодно.