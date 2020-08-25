Колташев: большинство кибератак организованы со стороны США

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
В Вашингтоне прекрасно понимают, что сами США - основной пользователь механизма кибератак и идеологического воздействия в Интернете, считает эксперт. По его словам, единственное, что раздражает американцев - то, что кто-то в принципе, например, Россия, Китай или Индия, могут на этом поле хоть какую-то конкуренцию им составлять.
"То, что они (США. - Прим. ред.) на этом поле если не монополисты, то, по крайней мере, абсолютные лидеры - эти данные нам сообщают", - заявил Колташев.
Это говорит о том, что США - американская администрация, американская элита - прекрасно понимают, что данный механизм для них полезен.
Эксперт считает, что и дальше во всех "интересных точках" для США они будут действовать, не ограничивая себя ни в чем, в том числе и в кибератаках, которые можно будет списать на кого угодно.