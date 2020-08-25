19:02 25 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Бахтиёр Эргашев
Facebook / Институт стратегических и межрегиональных исследований

Эксперт рассказал о поддержке отечественных производителей при госзакупках

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200825/14836194/Ekspert-rasskazal-o-podderzhke-otechestvennykh-proizvoditeley-pri-goszakupkakh.html

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев объяснил, при каком условии отечественная продукция может стать приоритетной во время проведения тендера.

Радио
Бахтиёр Эргашев о поддержке отечественных производителей при госзакупках

Согласно постановлению президента, отечественная продукция сможет получить приоритет при государственных закупках. Помимо этого, местным товарам будет предоставлена ценовая преференция в размере 15 процентов.

Как считает эксперт, государство должно оказать содействие своим предпринимателям, особенно во время пандемии, когда произошел резкий спад производства и доходов.

"В этих условиях поддержка отечественного товаропроизводителя через новые правила проведения тендеров - это попытка государства помочь своему бизнесу", - говорит Эргашев. 

По словам специалиста, чтобы в будущем не возникло разногласий, необходимо заранее все тщательно продумать. 

Фара
© Sputnik / Игорь Зарембо
Отечественная продукция получит приоритет при госзакупках — Мирзиёев

"Как мне представляется, если два производителя имеют продукцию, которая удовлетворяет требованиям, выставленным в тендерном задании, то почему бы не создать льготные условия для узбекских предпринимателей и товаропроизводителей", - поясняет спикер.

В заключение Эргашев говорит, что тендер может выиграть только тот товар, который соответствует всем необходимым требованиям, так как без этих условий, конкурентный отбор не может быть проведен. 

Развернутый комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
продукция, Узбекистан, Госзакупки



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
Танковый биатлон. Третий день
Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020" - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться