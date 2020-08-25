Эксперт рассказал о поддержке отечественных производителей при госзакупках

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев объяснил, при каком условии отечественная продукция может стать приоритетной во время проведения тендера.

Радио Бахтиёр Эргашев о поддержке отечественных производителей при госзакупках

Согласно постановлению президента, отечественная продукция сможет получить приоритет при государственных закупках. Помимо этого, местным товарам будет предоставлена ценовая преференция в размере 15 процентов.

Как считает эксперт, государство должно оказать содействие своим предпринимателям, особенно во время пандемии, когда произошел резкий спад производства и доходов.

"В этих условиях поддержка отечественного товаропроизводителя через новые правила проведения тендеров - это попытка государства помочь своему бизнесу", - говорит Эргашев.

По словам специалиста, чтобы в будущем не возникло разногласий, необходимо заранее все тщательно продумать.

"Как мне представляется, если два производителя имеют продукцию, которая удовлетворяет требованиям, выставленным в тендерном задании, то почему бы не создать льготные условия для узбекских предпринимателей и товаропроизводителей", - поясняет спикер.

В заключение Эргашев говорит, что тендер может выиграть только тот товар, который соответствует всем необходимым требованиям, так как без этих условий, конкурентный отбор не может быть проведен.

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