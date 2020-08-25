Полетаев: мигранты до сих пор устраиваются на работу через "своих"

Радио Полетаев: мигранты до сих пор устраиваются на работу через "своих"

По мнению эксперта, если Агентство по внешней трудовой миграции возьмет на себя ответственность за легальное трудоустройство иностранных граждан, то это принесет всем только благо.

"Нужно создать биржу труда. Исследования нашего центра показывают, что в основном устройство идет через "своих", не используя какие-то официальные сервисы. Это говорит о том, что рынок труда для иностранных работников развивается слабо", - подчеркнул Полетаев.

Спикер считает, что такой процесс поиска работы может быть опасным, так как обман с выплатами заработных плат происходит именно при трудоустройстве через "своих". Эксперт предлагает к этой системе подстроить электронную биржу труда, которая поможет мигранту найти вакансии сразу после получения соответствующего патента.

Также он рекомендует подключить к данному сервису услугу по съему жилья, что значительно облегчит ситуацию, связанную с поиском места для проживания.

"Государственные сервисы должны активнее подключаться ко всему: к рынку жилья, медицине, трудоустройству, обучению русскому языку", - поясняет Полетаев.

Далее специалист призывает открыть для мигрантов курсы по изучению русского языка, чтобы они имели возможность работать по специальности. Спикер уверен, что это позволит расширить сферу их занятости.

В заключительной части беседы эксперт объяснил, на чьи деньги могут быть реализованы данные проекты.

"Мне кажется, мигранты готовы платить за определенность. Если они увидят, что инициатива реальная и она работает, то они будут за это платить", - отметил Полетаев.

Развернутый комментарий можно прослушать в радиоподкасте.