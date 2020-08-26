Эксперт: вступление России в МОМ - необходимая формальность

Как повлияет факт вступления России в МОМ на обстановку с мигрантами, рассказал председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Радио Московский: вступление России в МОМ - необходимая формальность

Вступление России в Международную организацию по миграции (МОМ) - это на данном этапе формальность, которая необходима, отметил в диалоге со Sputnik Таджикистан Юрий Московский.

По словам эксперта, Россия уже давно сотрудничает с МОМ, в стране есть официальное представительство данной организации, постоянно проводились встречи и переговоры. При этом, даже не входя официально в МОМ, в России придерживались основных ее правил и параметров, добавил председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы.

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Основные опасения экспертов о вступлении в МОМ возникали из-за необходимости финансирования беженцев, отметил спикер. Но по прошествии времени стало понятно, что вступление в организацию не вызовет притока мигрантов из южноафриканских стран.

"Помощь, которую Россия оказывала беженцам из стран постсоветского пространства, как оказывали, так и будем", - отметил эксперт.

Он добавил, что в России людей, которые имеют статус "беженцев", а не "вынужденных переселенцев", очень немного. Московский отметил, что вступление России в МОМ поможет лучше понимать ситуацию с мигрантами на территории страны.