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Никита Мендкович
Sputnik / Vladimir Trefilov

Узбекистан для Индии - возможная платформа выхода на евразийский рынок - мнение

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200826/14845219/Ekspert-Uzbekistan-dlya-Indii---vozmozhnaya-platforma-vykhoda-na-evraziyskiy-rynok.html

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович высказал мнение о том, что через связи с Узбекистаном Индия стремится приблизиться к ЕАЭС и наладить связи со всем регионом ЦА.

Радио
Мендкович об инвестиционном сотрудничестве Индии и Узбекистана

Состоялось первое заседание Узбекско-Индийского комитета по координации и продвижению практической реализации двусторонних договоренностей, в рамках которого обсуждены вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, здравоохранения, образования и развития инфраструктуры.

Подписаны инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 2,3 млрд долларов.

В последние годы стали активно развиваться связи Узбекистана с Индией и Пакистаном, напоминает Никита Мендкович. По его словам, Узбекистан стремится привлечь из этих стран инвестиции, причем речь - как о финансах, так и о технологиях.

"Например, Индия известна наличием своих фармацевтических производств. Страна заинтересована в экспорте продукции на постсоветское пространство. Неоднократно обсуждалась возможность создания Индией дочерних производств на территории стран Евразийского союза, в том числе на территории Центральной Азии,"- рассказал спикер.

Учитывая, что Узбекистан сейчас инициировал процедуру присоединения к Евразийскому союзу, пока в качестве наблюдателя, но речь идет и о полноценном участии в дальнейшем, Индия может рассматривать Узбекистан как возможную платформу выхода на евразийский рынок, считает Мендкович.

Теги:
Инвестиции, сотрудничество, Индия, Узбекистан



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