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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов
Фото с личной страницы Юрия Крупнова на Facebook

Эксперт объяснил, где связь между инвестициями и покупкой жилья в РФ

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Все иностранные собственники жилья в России с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

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Покупка жилья в РФ для мигрантов - это инвестиция

Покупка недвижимости в России для мигрантов - своего рода инвестиция, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

"Законопроект касается всех лиц, которые вложили деньги в недвижимость в Российской Федерации, и с 7 сентября они возмездно за это приобретают выступать принимающей стороной по отношению к другим иностранцам", - объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Крупнов отметил, что очень важно уточнить формулировку "соотечественники" в анонсе закона.

"Это мне кажется, больше связано не с особой политикой по отношению к соотечественникам, сколько по продвижению экономической части миграционной политики", - сказал Крупнов.

 

Теги:
Россия, Россия, Мигранты, мигрант, радио, Аудио



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