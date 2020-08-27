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Михаил Вождаев, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев

Новый глава "Россотрудничества" в Узбекистане: мы настроены на интенсивную работу

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200827/14851966.html

Михаил Вождаев, ранее возглавлявший представительство "Россотрудничества" в Республике Таджикистан, рассказал о планах на новом месте работы.

Радио
Новый глава "Россотрудничества" в Узбекистане: мы настроены на интенсивную работу

Вождаев отметил, что ему грустно покидать Таджикистан и выразил надежду, что приобретенный опыт будет использован и востребован на новом месте работы — в Узбекистане. 

"Таджикистан, и Узбекистан — стратегические партнеры для Российской Федерации, и поэтому, конечно, мы настроены очень интенсивно работать в гуманитарной, культурной и образовательных сферах. Очень много делается во взаимоотношениях между странами. Будем способствовать этому, будем стараться выводить эти контакты на качественно другой уровень", — заявил новый глава представительства "Россотрудничества" в РУз в беседе со Sputnik Таджикистан

О переводе Михаила Вождаева из Таджикистана в Узбекистан стало известно накануне. 

Он сменил на посту своего предшественника Виктора Шулику.

Теги:
Россотрудничество, Таджикистан, Узбекистан



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