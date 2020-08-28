Шустер: российские ученые могут помочь Узбекистану в развитии геологоразведки

Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал, чем РФ может посодействовать в организации геологической системы Узбекистана.

Радио Шустер: российские геологи могут помочь Узбекистану в развитии этой отрасли

Президент Шавкат Мирзиёев заявил о создании новой геологической системы и поручил расширить масштаб геологоразведочных работ в два раза в 2021 году.

Цель развития этой сферы — использовать природные ресурсы на благо нашего народа, создать рабочие места и повысить благосостояние людей, отметил глава государства.

Узбекистан очень богат нефтью и газом. Туда стремятся крупные российские компании такие, как "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть" и другие, отметил главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер.

По его словам, российские и узбекские специалисты активно обмениваются научной информацией.

"Контакты у нас есть. Я знаю, что там большая сумма была на несколько лет запланирована узбекским правительством на развитие всех работ, связанных с нефтегазовым комплексом Узбекистана. Они (узбекистанцы. — Sputnik) прекрасно в этом разбираются, проводят необходимые современные геофизические работы, проводят бурения, в том числе бурения глубоких горизонтов", — подчеркнул эксперт.

Шустер добавил, что если бы между российскими и узбекскими специалистами были налажены постоянные контакты, то российские ученые могли бы помочь и технологиями, и научными разработками, и организовать совместную работу.

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