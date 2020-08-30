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Это надолго: страх и ненависть на детской площадке
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Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

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Тема:
Подкасты РИА (342)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200830/14869367/Podkast-Eto-nadolgo-kak-bez-skandala-otorvat-detey-ot-ekrana.html

Начал играть в компьютер ― пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете ― "а дальше все, как в тумане".

Радио
Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьем и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?

Как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома. 

Как мягко забрать у ребенка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка?

Слушайте подкасты РИА Новости >>

Тема:
Подкасты РИА (342)
Теги:
Аудио, радио



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