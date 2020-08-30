Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?
Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьем и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?
Как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома.
Как мягко забрать у ребенка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка?