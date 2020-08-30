Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

Начал играть в компьютер ― пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете ― "а дальше все, как в тумане".

Радио Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьем и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?

Как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома.

Как мягко забрать у ребенка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка?

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