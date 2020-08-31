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Полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Как будет действовать Россия, если НАТО вторгнется в Беларусь, — Баранец

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Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал угрозу для Беларуси со стороны Североатлантического Альянса.

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Баранец: мы будем защищать Беларусь так же, как любой клочок РФ

Власти Беларуси ранее высказывали опасения в связи с активизацией НАТО у западных границ республики, в частности, в Польше и Литве.

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Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец напомнил о военной доктрине России, где четко указывается: любое нападение на члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех. И Москва при этом оставляет за собой право применить ядерное оружие.

"Если даже НАТО решится на провокацию и будет вторгаться на территорию Беларуси, Калининградской области и тем более России, мы будем отбиваться теми средствами, которые у нас есть. И мы будем защищать Беларусь как любой клочок ее величества Российской Федерации. Это я говорю тем горячим головам в Вильнюсе, Таллине и Риге, которые "подзуживают" свои войска и народы вмешаться в белорусскую ситуацию", — сказал Баранец в эфире Sputnik Беларусь.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, США, Беларусь



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