Как будет действовать Россия, если НАТО вторгнется в Беларусь, — Баранец

Радио Баранец: мы будем защищать Беларусь так же, как любой клочок РФ

Власти Беларуси ранее высказывали опасения в связи с активизацией НАТО у западных границ республики, в частности, в Польше и Литве.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец напомнил о военной доктрине России, где четко указывается: любое нападение на члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех. И Москва при этом оставляет за собой право применить ядерное оружие.

"Если даже НАТО решится на провокацию и будет вторгаться на территорию Беларуси, Калининградской области и тем более России, мы будем отбиваться теми средствами, которые у нас есть. И мы будем защищать Беларусь как любой клочок ее величества Российской Федерации. Это я говорю тем горячим головам в Вильнюсе, Таллине и Риге, которые "подзуживают" свои войска и народы вмешаться в белорусскую ситуацию", — сказал Баранец в эфире Sputnik Беларусь.

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