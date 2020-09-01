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Фармацевтический вестник

Через месяц-два: эксперт о том, когда станет доступной вакцина от COVID-19

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Заведующая лабораторией испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа", д. м. н. Мариана Ерофеева прокомментировала планы по массовому выпуску первой в мире вакцины от COVID-19.

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Объемы производства российской вакцины от COVID-19 значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

© Sputnik / AFK Sistema
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Он отметил, что сейчас формируются группы по пострегистрационным наблюдениям. К настоящему моменту уже привлечено свыше 2,5 тысячи человек. В общей сумме планируется отобрать 40 тысяч добровольцев.

Препарат уже прошел три фазы испытаний, рассказала заведующая лабораторией испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа", д. м. н. Мариана Ерофеева.

"Вакцина только-только разработана. Она прошла две фазы испытаний. Каждая вакцина проходит определенные фазы. Первая — проведение испытания на небольшом количестве людей для оценки безопасности. Вторая — определение формирования иммунитета. Третья — испытание на большом количестве людей для проверки защиты. Сейчас как раз начинаются пострегистрационные исследования новой вакцины", — заявила эксперт.

По ее словам, в широкий доступ вакцина поступит не сразу. Кроме того, существует категория граждан, которым не следует делать эту прививку.

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Теги:
Россия, коронавирус, Вакцина



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