Политолог: до "санкционной дубинки" Прибалтики Лукашенко нет никакого дела

Политолог Александр Асафов прокомментировал запрет на въезд в страны Балтии для белорусского президента Александра Лукашенко.

Радио Политолог: до "санкционной дубинки" Прибалтики Лукашенко нет никакого дела

Балтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — ввели санкции против представителей белорусских властей, в том числе президента Александра Лукашенко.

В список персон нон грата попали в общей сумме 30 человек. Сообщается, что его планируется пополнить еще 88 фамилиями.

Такое решение власти стран Прибалтики приняли из-за ситуации после президентских выборов в Беларуси.

Напомним: массовые протестные акции оппозиции начались по всей республике 9 августа.

Однако прибалтийские санкции для Лукашенко ничего не значат, считает политолог Александр Асафов.

"Вопрос допустимости таких решений по поводу президента соседней с ними страны вызывает ряд сомнений, включая правовые. Но они, так или иначе говорили о том, что будут вводить санкции, и мы видим первое такое применение такой политической, санкционной дубинки. Я думаю, последуют и другие. Другой момент, что Лукашенко не очень-то и собирался в эти страны", — сказал политолог в беседе со Sputnik Литва.

Асафов отметил, что Лукашенко не посещал страны Балтии уже более десяти лет.

Однако данные ограничения, безусловно, можно считать вмешательством во внутренние дела Беларуси, добавил эксперт.

"Президенту соседней страны может понадобиться посетить главу соседней страны, чтобы обсудить общие вопросы, хотя бы трансграничных перемещений. И вот такое влияние на его деятельность может расцениваться как попытка на его деятельность повлиять", — заключил Асафов.

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