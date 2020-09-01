Эксперт об учениях США у границ РФ: они могут привести к опасным последствиям

Политический эксперт Павел Фельдман прокомментировал военные учения, инициированные Штатами, и реакцию на это в России.

Радио Эксперт об учениях США у границ РФ: они могут привести к опасным последствиям

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали провокационными военные учения США в Эстонии, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ.

По мнению дипломатов, данные крайне опасны в условиях обострения политической обстановки в данном регионе.

Такую же позицию разделяет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

По его словам, в данном случае НАТО адресует России недружественное послание.

"Они имитируют сухопутную войну, а сухопутную войну вести НАТО на своих восточных рубежах не с кем, кроме как с Россией. Таким образом, они дают понять, что, дескать, прорабатывают такой сценарий, имеют его среди своих стратегических планов — может быть, на всякий случай, а может быть, всерьез", — заявил эксперт в эфире Радио Sputnik.

Фельдман подчеркнул, что РФ справедливо осуждает проведение подобных маневров в такой близости к границам.

"Мы (Россия. — Sputnik) прекрасно понимаем, в каком направлении они имитируют эту стрельбу. Но от имитации до реально горячего столкновения порой бывает не так далеко. Достаточно, чтобы один снаряд полетел не туда, почему Россия и осуждает такого рода учения. Если они проходят на границе — "на грани фола", что называется, — то очень велика вероятность ошибки и провокации, которая приведет к каким-то неконтролируемым последствиям", — отметил Фельдман.

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