Попов о захвате школы в Беслане: террористам нужна была мировая трагедия

Президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий Попов рассказал о возможных причинах взрыва, которые привели к незапланированному штурму захваченной боевиками школы в Беслане.

Радио Попов о Бесланской трагедии: террористы пришли убивать, договариваться было бесполезно

Первого сентября 2004 года банда боевиков захватила школу №1 в Беслане и взяла в заложники более 1 100 учащихся, их родных и педагогов. Развязка наступила 3 сентября, когда в спортзале школы произошли два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм, который начали спецподразделения.

Во вторник в ММПЦ МИА "Россия сегодня" прошла онлайн-конференция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

Президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий Попов рассказал, что находился рядом с оперативным штабом, организованным около административного здания еще до приезда спецназа.

"Взрыв произошел, по моим часам, в 13.03. Сначала один взрыв, секунд через 25-30 — второй. Скорее всего, это была детонация", — сказал Попов.

По его словам, после взрыва фактически началось стихийное освобождение выбегавших заложников, по которым в спины стреляли террористы. Он уточнил, что первыми вступили в бой все находившиеся тогда рядом со школой, в частности, группа подполковника "Вымпела" Дмитрия Разумовского, пишет Sputnik Абхазия.

"Скорее всего, те взрывные устройства, которые там находились, не были профессионально подготовлены. <...> Температура тогда была за 30 градусов, а в спортзале она была еще больше — могло плавиться все что угодно. Даже люди, которые стояли на "лягушке" сутками, в том числе из террористов, тоже могли не выдержать", — предположил полковник.

Он уточнил: если бы не взрывы, штурм школы произошел бы по подготовленному спецназом сценарию.

Попов также напомнил, что боевики не выдвигали никаких условий.

"Второго числа террористы пустили к себе единственного переговорщика Руслана Аушева. <...> (Позже) я у него спросил: "Руслан, есть ли какие-то условия?". Он ответил, что никакие условия не ставят: "Сказали, что завтра, 3 числа, я снова должен прийти и тогда они выдвинут все свои условия", — вспоминает президент Ассоциации Группы "Вымпел".

По мнению Попова, с террористами было бесполезно договариваться с самого начала.

"Мое субъективное мнение: они пришли убивать, они не пришли договариваться. Им нужна была такая мировая трагедия, наверное, чтобы обратили внимание. Недаром 2 сентября всех взрослых мужчин они (террористы. — Прим. ред.) расстреливали и выбрасывали со второго этажа. Это тоже было косвенным доказательством того, что они пришли убивать, и договариваться с ними было бесполезно", — заключил он.

В результате действий боевиков погибли свыше 330 человек, более половины из них — дети, еще около 800 человек получили ранения.