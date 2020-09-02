Грипп может быть намного опаснее COVID-19 — мнение инфекциониста

Педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков объяснил, почему не стоит раздувать панику из-за коронавируса.

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По словам эксперта, COVID-19 можно отнести к необычному инфекционному заболеванию.

Это проявляется в том, что для того чтобы его подхватить, нужна другая доза вирусной нагрузки, нежели при гриппе.

Также отличаются способ передачи болезни и необходима определенная восприимчивость к инфекции для того, чтобы заразиться.

По мнению инфекциониста, тот факт, что переболевших COVID-19 по меньшей мере 20% населения планеты, уже говорит о выработке коллективного иммунитета.

"Давайте возьмем по статистике, что в России заболело 30 миллионов людей, — столько, сколько сейчас во всем мире. И это будет всего лишь одна пятая часть населения нашей страны. То есть заболеванию подвержены не все 100%. Это хорошая новость, которая должна порадовать", — сказал Тимаков.

Врач подчеркнул, что сейчас как никогда важно продолжать соблюдать масочный режим, однако наводить панику вокруг COVID-19 все же не следует.

"Коронавирусная инфекция не настолько подвержена изменениям, как вирус гриппа. Я больше о гриппе беспокоился бы в данный момент. У коронавируса нет тех структур, которые быстро мутируют. Грипп мутирует ежегодно. Более того, в этом году в вакцине изменен полностью состав, потому что сейчас в сезон приходят три новых гриппа и от они еще нет иммунитета", — добавил он.

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